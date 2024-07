Magda Steczkowska, tak samo jak jej siostra Justyna, lubi modę. Wokalistka słynie z tego, że na branżowe imprezy zawsze wybiera kreacje, które przyciągają uwagę swoim kolorem, bądź oryginalnym krojem i zazwyczaj pochodzą od młodych projektantów. Jednak podczas ostatniej imprezy miesięcznika "Twój Styl" gwiazda przebiła chyba wszystkie swoje dotychczasowe stylizacje pod kątem seksualności.

Reklama

Steczkowska wybrała jasną sukienkę Tomaotomo by Tomasz Olejniczak z bardzo głębokim dekoltem, który odsłaniał nie tylko jej piersi, ale i pępek. Biust artystki delikatnie zakrywały jedynie dwa lejące się pasy materiału, połączone cieniutkim paseczkiem na wysokości piersi. Metaliczne lśniące dżety dodatkowo przyciągały wzrok w stronę odważnego wycięcia. Chociaż sukienka jest bardzo ładna, to na Magdzie prezentowała się źle. Uwydatniła jej mały biust, co zepsuło efekt pięknego rozcięcia.

Na szczęście to pierwsza tego typu wpadka Magdy. Jak widać, nawet najlepszym zdarzają się małe potknięcia.

Reklama

Zobacz pozostałe stylizacje gwiazd z gali "Doskonałość roku":