To już niemal tradycja, że przy okazji Festiwalu w Międzyzdrojach któraś z przybyłych gwiazd na oczach fotoreporterów pręży swoje ciało w morzu. W tym roku była to Magdalena Stam. Przypomnijmy: Znana polska aktorka wypina się na plaży jak Węgrowska

Reklama

Okazuje się, że aktorka wzięła też udział w drugiej sesji zdjęciowej - tym razem na skuterach wodnych. Niestety, tym razem powodu do uśmiechu już nie było - w pewnym momencie Magda straciła równowagę i wypadła z pojazdu. Nie była w stanie dopłynąć do brzegu o własnych siłach, ale szczęśliwie szybko zareagowała pomoc ratunkowa, odwożąc Stam do szpitala. Gwiazda ma połamane żebra, kość krzyżową i łonową.



W związku z informacjami, jakie pojawiły się w mediach na mój temat, informuję, że prawdą jest, że uległam wypadkowi. Zdarzenie miało miejsce w Międzyzdrojach na prywatnej sesji zdjęciowej, podczas jazdy skuterem w moim czasie wolnym a nie - jak donoszą media - na Festiwalu Gwiazd - napisała na swoim profilu na Facebooku.

Życzymy szybkiego powrotu to zdrowia!

Zobacz także

Reklama

Zobacz też zdjęcia Magdaleny Stam z plaży w Międzyzdrojach: