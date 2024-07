W weekend do Szklarskiej Poręby zjechało sporo znanych twarzy z polskiego show-biznesu. Wszystko to dzięki zaproszeniu do wzięcia udziału w mini-zawodach narciarskich. Pokazywaliśmy wam już zdjęcia z nadania numerów startowych. Przypomnijmy: Celebryci przed zawodami narciarskimi w Szklarskiej Porębie

Wśród zaproszonych gości znajdowała się Magda Steczkowska. Do Szklarskiej Poręby nie przyjechała jednak sama - towarzyszył jej mąż i najmłodsza córka, zaledwie 2-letnia Antosia. To właśnie dziewczynka towarzyszyła mamie na konferencji, gdzie przyznawano numery startowe. Córka wokalistki dobrze odnajdywała się przed obiektywami aparatów i nie odstępowała mamy na krok. Steczkowska zamieściła też pamiątkowe zdjęcie na Facebooku w towarzystwie męża.

Tak wygląda najmłodsza córka Magdy Steczkowskiej. Podobna do śpiewającej mamy?

