Dziś w godzinach porannych w warszawskim hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport odbyła się konferencja prasowa fundacji DKMS. Podczas wydarzenia pojawiły się gwiazdy, które od teraz będą wspierały akcję rejestrowania się potencjalnych dawców szpiku. Tym samym dołączyły do Dody czy Anny Przybylskiej.

W akcję zaangażowały się siostry Steczkowskie. Na spotkaniu pojawiły się Justyna, Magda, Agata, Cecylia i Krystyna. Zabrakło tylko najmłodszej - Marysi.

- W rejestrze dawców szpiku figuruję od dawna więc kiedy Adriana Biernatowicz-Jadczak , dyr hotelu Hampton by Hilton , wspomniała o planowanej akcji z DKMS zaproponowałam swoje wsparcie. Udało mi się namówić do udziału w tym wydarzeniu moje siostry: Justynę , Agatę , Krystynę i Cecylię a także moich kolegów i koleżanki , m.in : Beatę Tadlę , Olgę Bończyk , Wojtka Medyńskiego i wielu innych. Mam nadzieję ,że nasz apel o rejestrowanie się jako potencjalni dawcy szpiku dotrze do wielu ludzi i będziemy mogli pomóc nie tylko Tadkowi i Kamili ale również innym ludziom potrzebującym pomocy - powiedziała Magda Steczkowska.