1 z 11

Do Szklarskiej Poręby zjechali w weekend celebryci zaproszeni na zawody narciarskie na Polanie Jakuszyckiej. Zanim jednak doszło do rywalizacji na śniegu każdy musiał odebrać swoją koszulkę z numerem startowym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Maria Sadowska, Magda Steczkowska, Joanna Majstrak, Ilona Felicjańska czy Czesław Mozil. Wszyscy z uśmiechem przyjęli przydzielone im numerki i pozowali do zdjęć. Ciekawi jesteśmy efektu potyczek na stoku...

Zobaczcie zdjęcia z rozdania numerów startowych w Szklarskiej Porębie: