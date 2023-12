Sylwia Grzeszczak to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych polskich wokalistek. Gwiazda mimo ogromnej popularności od początku swojej kariery bardzo chroni prywatności i w mediach dzieli się bardzo małą częścią swojego życia osobistego. Tym razem piosenkarka zrobiła mały wyjątek i na swoim instagramowym profilu pokazała córkę! Jak się okazało, Bogna właśnie skończyła 8 lat. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że dziewczynka poszła w ślady mamy! Sami spójrzcie.

Reklama

Sylwia Grzeszczak pokazała córkę

Sylwia Grzeszczak na polskiej scenie muzycznej jest już od kilkunastu lat i w dalszym ciągu jej popularność jest naprawdę ogromna. Fani z niecierpliwością wyczekują na każdy jej występ, a utwory wokalistki zawsze szybko stają się prawdziwymi hitami, odtwarzanymi przez słuchaczy miliony razy! O sukcesach zawodowych Sylwii Grzeszczak można mówić wiele, ale z kolei o jej życiu prywatnym wiemy mało. Gwiazda niezwykle rzadko wypowiada się na temat swojego życia osobistego. Ostatnio zrobiła wyjątek, gdy przekazała razem z Liberem smutną wieść o ich rozstaniu.

Teraz z kolei na instagramowym profilu Sylwii Grzeszczak znów pojawił się mały wyjątek w kwestii pokazywania życia prywatnego w sieci - piosenkarka pochwaliła się bowiem zdjęciem swojej córki!

fot. Norbert Nieznanicki/AKPA

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak podzieliła się radosną nowiną. Zachwytom nie było końca

Córka Sylwii Grzeszczak i Libera 5 grudnia skończyła już 8 lat. Dumna mama Bogny z tej okazji pokazała jej fotkę, na której widzimy, jak dziewczynka... gra na fortepianie! Wszystko wskazuje na to, że Bogna idzie w ślady sławnej mamy, która jak wiadomo nie tylko pięknie śpiewa, ale także świetnie gra właśnie na pianinie. Myślicie, że za jakiś czas będziemy słuchali również przebojów Bogny?

Instagram/Sylwia Grzeszczak

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak i Liber razem na scenie podczas festiwalu w Sopocie. Ich występ poruszył widzów

Reklama

Sylwia Grzeszczak zadbała jednak o to, aby nie ujawnić wizerunku swojej córki w pełni i pokazała jej zdjęcie zrobione tyłem.

Bognie składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe!