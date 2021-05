Justyna Steczkowska to najbardziej znana przedstawicielka rodziny Steczkowskich. Gwiazda jednak bardzo rzadko fotografuje się z siostrami. Ostatni raz w komplecie widzieliśmy je 12 lat temu podczas wspierania akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Co się stało? Czy plotki o kłótniach w rodzinie Steczkowskich mogą być prawdziwe? Kłam temu zadaje ostatnie zdjęcie opublikowane przez Justynę, Magdalenę i Krystynę Steczkowskie. Trzy siostry wrzuciły na Instagram wspólne zdjęcie i wglądają na nim... kwitnąco.

To był cudowny dzień❤ Dzięki siostrzyczki @justynasteczkowska @steczkowskakrystyna ❤ Nie ma to jak z Wami😁❤", napisała Magdalena pod tym zdjęciem. 3 siostry na cudownym rodzinnym spotkaniu ❤️" dodała Justyna Steczkowska.

Dlaczego Justyna Steczkowska nie fotografowała się zbyt często z siostrami?

Na początku kariery Justyna Steczkowska chętnie fotografowała się z rodzeństwem w kolorowych magazynach. Justyna ma pięć sióstr: Agatę, Magdalenę, Cecylię, Krystynę i Marię oraz trzech braci: Marcina, Jacka i Pawła. Mówi się, że Justynie na pewnym etapie kariery bardzo zależało, by rodzeństwo, a szczególnie Magdalena, która także jest popularną wokalistką, szły własną drogą. Dlatego od kilkunastu lat unikała wspólnych publikacji, by nie dopuszczać do porównań i tym samym nie dawać pretekstów do nakręcania rywalizacji. W sieci nie brakuje spekulacji, jakoby siostry Steczkowskie kłóciły się o popularność. W wywiadzie dla serwisu "Plejada" Magda powiedziała, że kłótnie to jedynie plotki:

Bardzo lubię przebywać z Jusią, z jej rodziną, uwielbiam jej dzieciaki. (…) To fajne, ciepłe kontakty i to jest najważniejsze. To, że nie pokazujemy się co pięć sekund na zdjęciach, to nie znaczy, że tego nie ma", wyjaśniła.

Magdalena przyznała jednak, że popularność starszej siostry była czasem dla niej problemem.

Wielokrotnie były sytuacje, że nie mogłam wziąć udziału w jakimś koncercie, bo już jest Jusia i jedna wystarczy. Cóż mogę powiedzieć, takie życie, no, ona była pierwsza. Ale my jesteśmy tak różne, wykonujemy tak zupełnie inny rodzaj muzyki", wyznała kiedyś Magdalena.

Jak widać relacje w rodzinie Steczkowskich są jak najbardziej udane! Siostry uwielbiają spędzać ze sobą czas! A poniższe zdjęcie zostały zrobione podczas komunii jednego z dzieci Magdaleny Steczkowskiej.



