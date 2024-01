Magda Steczkowska to piosenkarka, która prywatnie jest mamą trzech córek- Zofii, Michaliny oraz Antoniny. Zadziwiający jest fakt, jaki wpis Steczkowska dodała na swój Instagram.

Reklama

Magda Steczkowska ma powód do świętowania

Jak się okazało, piosenkarka świętowała urodziny dwóch córek, które urodziły się w tym samym dniu, ale nie są bliźniaczkami. Dzielą je dwa lata i obchodziły kolejno 13. oraz 15. urodziny. Steczkowska jako plus tej sytuacji wymienia to, że organizuje dziewczynkom jedną imprezę i jest to mniejszy koszt. Śmieje się również, że jest to oszczędność dla niej, ale rodzina i tak musi obdarować prezentami Michalinę i Antosię.

Pod postem pojawiły się wielkie gratulacje i życzenia dla jubilatek. Fani są zaskoczeni, że siostry urodziły się dokładnie w ten sam dzień.

I taki precyzyjny kalendarzyk małżeński, to ja rozumiem. Serdeczności dla dziewczyn

W tym samym dniu się urodziły? Szczęściary, Najlepszego! - czytamy.

Magda Steczkowska od zawsze podkreślała, że dzieci są dla niej najważniejsze. Steczkowska wraz z mężem na pewno wyprawi wspaniałe przyjęcie urodzinowe dla Michaliny i Antoniny i będzie to świetna okazja do spotkania w rodzinnym gronie.

Zobacz także

Magda Steczkowska wywodzi się z muzykalnej rodziny. Zarówno ona, jak i starsza siostra- Justyna Steczkowska są piosenkarkami. Siostry doczekały się dzieci, które odziedziczyły talent muzyczny po swoich matkach. Syn Justyny Steczkowskiej- Leon rozwija swoją karierę muzyczną i nagrywa swoje utwory.

Dziewczynkom życzymy spełnienia marzeń.

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Wiemy z kim zatańczy Roxie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"

ONS