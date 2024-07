Wczoraj późnym wieczorem pokazaliśmy wam wideo z premiery książki Magdy Gessler, na którym gospodyni wieczoru została uwieczniona w trakcie emocjonalnego śpiewu utworu "O Magdaleno" grupy Vox. Gwiazda zdawała się świetnie bawić. Przypomnijmy: To będzie hit sieci! Magda Gessler śpiewa na premierze swojej książki

Reklama

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nagranie zrobiło w sieci prawdziwą furorę. Jego echa dotarły również do samej zainteresowanej, która postanowiła odnieść się do tego na swoim Facebooku. Gessler wyjawiła, że może zdradzić na temat swoich wokalnych popisów jedynie tyle, że były one efektem wygranego zakładu. Sugeruje też, że była to jedyna okazja, aby podziwiać ją śpiewającą - my już żałujemy...



W karcie u Fukiera napisano: "Magda Gessler. Gotuje. Dekoruje. Nie śpiewa." No nie śpiewa... ;))) Chyba że wygrywa zakład, dzięki któremu winylowa płyta Franka Zappy zmienia właściciela :))) Niczego więcej na ten temat nie powiem :)) Podobnie jak nie zdradzę Wam przed czasem kto wygrał MasterChefa. Sami się przekonacie o 20:00. Pamiętacie, że dziś finał...? - czytamy na Facebooku Magdy.

Powinna częściej przyjmować takie zakłady? ;)

Zobacz: Mikołaj z programu Gessler robi furorę w sieci. Chwali się imponującym ciałem

Zobacz także

Reklama

Wielka impreza u Magdy Gessler: