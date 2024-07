Cicha wojna między Dorotą Wellman i Magdą Gessler? Szczegóły poznacie w najnowszym magazynie "Party"!

Do tej pory bardzo się lubiły... Wellman i Gessler wiele razy spotykały się w programie "Dzień dobry TVN" i na różnych imprezach. Pierwsza rysa na ich znajomości pojawiła się, kiedy dziennikarka wydała książkę "Jak zostać zwierzem telewizyjnym". Wellman opisała w niej nie tylko kulisy pracy w telewizji, ale też... surowo podsumowała Magdę Gessler!

"Przyznam się do czegoś. Najbardziej lubię facetów w kuchni (z kobiet cenię tylko Nigellę Lawson). Magdę Gessler lubię, gdy opowiada, bo robi to niezwykle zmysłowo. Od dawna nie widziałam jednak żeby gotowała na żywo. Do naszego programu przychodzi z kucharzem i tylko na końcu posypuje coś płatkami. Boję się natomiast jej włosów w kuchni, mam wrażenie, że są wszędzie" - napisała Dorota Wellman.

Nic dziwnego, że te słowa rozwścieczyły Magdę Gessler, która w Polsce uchodzi za jeden z największych kulinarnych autorytetów. W nowym "Party" restuaratorka zdecydowała się na ostrą odpowiedź!

Dostrzegam tu niekonsekwencję. Byłam bardzo zdziwiona, kiedy dowiedziałam się, co Dorota umieściła w swojej książce. Tym bardziej, że promowała ją w mojej restauracji Ale Gloria, mając moje szczere wsparcie - powiedziała Gessler.

Restauratorka nie ukrywa, że po całej aferze była zniesmaczona zachowaniem, jak jej się dotąd wydawało, koleżanki z jednej stacji.

Zaniepokojona zadzwoniłam do producenta mojego programu z pytaniem, co się dzieje? Skąd ta nagła zmiana u Doroty? Takie zachowanie jest dalekie od mojej etyki zawodowej - dodała.

Dorota Wellman w tej sprawie konsekwentnie milczy, czy Magda Gessler czeka na jej przeprosiny?

Nie mam potrzeby się konfrontować z Dorotą. Nie czekam też na przeprosiny. Jeśli jednak Dorota chciałaby to zrobić, to czywiście dam się przeprosić. Nie jestem osobą, która długo chowa urazę. Poza tym bronię się swoją pracą – mówi stanowczo Gessler.

Magda Gessler jest zła na Dorotę Wellman.

Dorota Wellman skrytykowała Magdę Gessler w swojej książce.