"Kuchenne rewolucje" od lat pozostają jednym z flagowych programów stacji TVN. Przemiany lokali w różnych częściach Polski, co sezon przyciągają tysiące widzów przed telewizory. Jak przekłada się to na zarobki Magdy Gessler? Restauratorka ujawniła prawdę.

Już od trzynastu lat Magda Gessler zmienia oblicze polskiej gastronomii. W tym czasie powstało aż 27 edycji "Kuchennych rewolucji", które nieustannie cieszą się dużą popularnością. Widzów przyciągają historie właścicieli lokali, a także charyzmatyczna prowadząca, która niekiedy w ostry sposób reaguje na nieudolność pracowników restauracji. Okazuje się jednak, że oglądalność produkcji zaczyna spadać. Jak podają media, pokazywane od września nowe odcinki show gromadzą 970 tys. widzów, czyli o 180 tys. osób mniej niż rok temu. TVN przegrywa w tym czasie z TVP, gdzie emitowana jest "Sprawa dla reportera".

Co więcej, "Super Express" podał także, że zmieniły się również ceny reklam emitowanych w trakcie "Kuchennych rewolucji". Jeszcze w 2019 roku za 30-sekundowy spot trzeba było zapłacić aż 83,4 tys. złotych. Dzisiaj z kolei oficjalny cennik reklamowy dostępny na stronach TVN wskazuje, że w październiku potencjalni klienci za reklamę w tym samym czasie muszą zapłacić 61,5 tys. złotych, czyli o ponad 20 tys. złotych mniej. Przy tym nie wszystkie stawki poszły w dół, bowiem reklama przy "Faktach" kosztuje 88,9 tys. złotych. Z tego względu dziennikarze zaczęli się zastanawiać, czy zarobki Magdy Gessler też drastycznie spadły i odezwali się w tej sprawie do restauratorki.

- To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję. I to tak udany program - skomentowała Magda Gessler w rozmowie z "Super Expressem".