Magda Gessler to obecnie najbardziej znana restauratorka w Polsce. Gwiazda bryluje w swoich programach telewizyjnych i otwiera kolejne lokale w całej Polsce. Jej zarobki również plasują ją w ścisłej czołówce rodzimego show-biznesu.

Jeśli ktokolwiek zastanawiał się, ile Gessler płaci swoim pracownikom to teraz mamy na to pytanie odpowiedź. W reportażu dla niemieckiego "Die Welt" na ten temat wypowiedział się Marcin Kowalski - kucharz, który pracował w restauracji AleGloria należącej do celebrytki.

Po kilku miesiącach dostałem umowę na pół roku z pensją 11 zł za godzinę. Czas pracy nienormowany, ale do tego napiwki. Miesięcznie miałem zarabiać 2700 zł. Potem przyszły ciężkie czasy, szefowa obcięła pensje, a jak komuś to nie pasuje "rynek jest szeroki i głęboki" - wyznał.

Jak możemy przeczytać dalej, Marcin rzucił pracę, ale Gessler wezwała go z powrotem. Jednak z nowym rokiem nie przedłużyła umowy, podobnie jak innym kucharzom.

2700 zł dla kucharza pracującej w jednej z najbardziej popularnych restauracji w Warszawie to dużo czy mało?

