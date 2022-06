Maciej Musiał otworzył klubokawiarnię w Warszawie. Wiadomo, ile płaci pracownikom 

Jakob Kosel z "Top model" ma wielkie powody do radości! Właśnie dziś, 24 stycznia został tatą! Model przekazał radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych. 24.01.2021 TO NAJLEPSZY DZIEŃ W MOIM ŻYCIU! WITAJ NA ŚWIECIE KRÓLEWNO ❤️👸🏼 - napisał model. Zobacz także: Gwiazda "Top Model" jest w ciąży! Szczęśliwą wiadomość przekazała znana aktorka, która również spodziewa się dziecka Jakob Kosel z "Top model" został tatą Jak już wiadomo, Jakob Kosel doczekał się córeczki. Jego życiową partnerką jest Ciocia Liestyle (Agnieszka Wolszczyk), która także zamieściła już pierwszy post po porodzie. Gwiazda pokazała pierwsze zdjęcie ze swoją pociechą - widzimy na nim jednak tylko rączkę maleństwa. Partnerka modela zdradziła również imię dziecka. Michalina 24.01.2021 💗💗💗 - napisała Ciocia Liestyle. Jakob Kosel i Ciocia Liestyle zaręczyli się we wrześniu 2020 roku, a niedługo potem przekazali fanom, że spodziewają się pierwszego dziecka. Dziś ich pociecha jest już na świecie! Oczywiście natychmiast po ogłoszeniu tej radosnej nowiny, pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. - Ogromne gratulacje dla Was 💣💣🔥🔥😍😍 - To juuuż??? Wspaniale! Gratulacje dla szczęśliwego Taty i dzielnej Matki Polki!!! 🏅💪🔥 - Ojejcia gratulacje ❣️ Królewna Kosella 😍 - Ogromne Gratulacje 😍😍 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA TWOICH DZIEWCZYN !!!! ❤️❤️ - Cudowności i mnóstwa przygód i pięknych emocji panie Kosel! Bawcie się wszyscy razem wyśmienicie! 🌼🌼🌼 - piszą fani i przyjaciele pary. Świeżo upieczonym rodzicom serdecznie gratulujemy! ...