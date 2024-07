Wczoraj ogłoszono oficjalnie start prac nad nowym serialem "Miłość na bogato", który będzie transmitowany w stacji Viva Polska. Jedną z głównych ról zagra Marcela Leszczak, gwiazda show "Top Model 3". Przypomnijmy: Marcela została aktorką! Dostała rolę w nowym dużym serialu

Okazuje się, że Marcela nie będzie jedyną znaną twarzą, jaką zobaczymy w nowej produkcji. Jak udało dowiedzieć się redakcji AfterParty.pl, w serialu "Miłość na bogato" zobaczymy również Julię Kuczyńską czyli popularną Maffashion! Blogerka początkowo miała zagrać jedną z głównych ról, ale ostatecznie pojawi się jako postać drugoplanowa.

Julii została zaproponowana główna rola w serialu, ale rozmów nie sfinalizowano, ponieważ jednym z punktów kontraktu był szereg działań promocyjnych i zobowiązań reklamowych, które mocno promowałyby jej postać i ją samą.Takie jest też założenie tego serialu - wzorem amerykańskich produkcji, ma on być trampoliną do kariery medialnej dla młodych aktorów. Kuczyńska w rozmowach z produkcją od początku podkreślała, że wolałaby to traktować w kategorii ciekawego doświadczenia i przygody niż nowego "zawodu". Sprawa zakończyła się tak, że Maffashion zagra jedną z drugoplanowych postaci - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl osoba z produkcji "Miłość na bogato".