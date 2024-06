Na instagramowym profilu Maffashion pojawił się ważny wpis, a influencerka przekazała w nim wyjątkowe informacje. Wobec nich nie pozostał obojętny także Michał Danilczuk, a jego komentarz mówi sam za siebie. Co za radość!

Nie da się ukryć, że Maffashion i Michał Danilczuk są ostatnio na ustach wszystkich. Po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" fani zaczęli spekulować, że tancerz i influencerka są parą nie tylko na parkiecie. Plotki może podsycać też fakt, że Julia Kuczyńska i jej taneczny partner pokazują się razem w sieci, a ostatnio byli nawet razem na weselu gwiazdy TVN.

Maffashion ma jednak ogromne powody do radości nie tylko w sferze prywatnej, ale również zawodowej. Jak się okazuje, gwiazda zajęła 46. miejsce w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych! Julia Kuczyńska wszystko opisała w obszernym wpisie na Instagramie:

Od bloga założonego w październiku 2009 roku do 46 miejsca w rankingu Najcenniejszych kobiecych marek osobistych Forbes Women Polska. Wszystko co chciałam już powiedzieć jest na moim IS. To szalenie piękne znaleźć się ponownie w rankingu Forbes Women Polska obok tak niesamowitych, inspirujących, silnych i różnych kobiet! Dziękuję sporej części Was za te intensywne 15 lat

- napisała Julia Kuczyńska.