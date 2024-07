Madonna mimo upływającego czasu wciąż pozostaje na szczycie. Wokalistka już od 30 lat zdobywa szczyty list przebojów, a konkurencja w postaci młodszych koleżanek wyraźnie ją motywuje. W swoim bogatym portfolio Królowa Popu ma również współpracę z polskim kompozytorem, który z ekscytacją wspomina ich twórcze spotkania. Przypomnijmy: "Madonna była u mnie w domu. To było niesamowite i szalone!"

Ostatni album Madonny ukazał się w marcu 2012 roku czyli już prawie dwa lata temu. Nic więc dziwnego, że wokalistka myśli już o kolejnej płycie, która miałaby ukazać się jeszcze w tym roku. To już tradycja, że każde jej muzyczne dzieło różni się od poprzedniego, co zatem wymyśli po tanecznym MDNA? Jak donosi brytyjski "Daily Mail", Madonna chce nakłonić do współpracy z Adele. Spotkała się podobno już z nią w Londynie, gdzie omawiały warunki swojej ewentualnej współpracy.



Madonna uwielbia Adele, a na następnej płycie chciałaby pokazać się z innej, bardziej dojrzałej i spokojnej strony. Adele zaś jak nikt inny potrafi napisać piękne i wzruszające ballady. Madonna podobno umówiła się z Brytyjką, że w zamian ona również skomponuje utwór na jej nową płytę. Sesje nagraniowe miałyby odbyć się w Londynie - czytamy w "Daily Mail".

Współpraca dwóch tak różnych gwiazd to dobry pomysł? A może powinny nagrać duet?

