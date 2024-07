Gdyby zapytać nowojorczyków o nazwisko najsłynniejszej mieszkanki ich miasta, większość z nich wymieniłaby Donnę Karan.

Nic dziwnego, bowiem projektantka od czasów debiutanckiej kolekcji w 1985 roku inspiruje się Nowym Jorkiem, a jej muzami – jak twierdzi – są kobiety, które mija codziennie na ulicy. Miasto zostało nawet uhonorowane w nazwie linii młodzieżowych ubrań (DKNY – Donna Karan New York).

Donna dorastała w świecie mody – jej matka była modelką, a ojciec prowadził znaną pasmanterię. Karan zaczęła studia w prestiżowej szkole dla projektantów Parsons School of Design, ale rzuciła je, by dołączyć do ekipy czołowej wówczas kreatorki mody Anne Klein. Pierwsza kolekcja Donny oczarowała Amerykanki, bo wyzwoliła je z konwenansów, odważnie łącząc style i mieszając tkaniny. Jedwabne bluzki koszulowe zestawiała ze spodniami o sportowym kroju, a proste marynarki z superkobiecymi spódnicami i sukienkami z satyny.

Karan udowodniła, że nie trzeba mieć szafy pełnej ciuchów, aby wyglądać stylowo. Wystarczy kupić siedem podstawowych części garderoby (m.in. dobry kostium, bluzkę koszulową) i mieszać je, aby tworzyły zestawy na różne okazje. Donna Karan „testuje” ubrania na sobie – projektuje tylko to, co sama chciałaby nosić. Jej stałymi klientkami są Barbra Streisand, Demi Moore, Oprah Winfrey oraz Hillary Clinton (która włożyła sukienkę Karan na ceremonię zaprzysiężenia Billa Clintona na prezydenta). Wszystkie twierdzą, że sukienki Donny „ubierają ciało i wyzwalają duszę”.

ABC STYLU DONNY

