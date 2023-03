Plejada wpadek na gali Billboard Women in Music 2023. Tak odważnie jeszcze nie było!

Britney Spears ma na swoim koncie wiele stylowych wpadek, ale na niedzielnej gali Billboard Music Awards wyglądała naprawdę koszmarnie! Jej twarz nie pozostawia wątpliwości, że długo przygotowywała się do imprezy - pomarańczowa skóra to efekt solarium lub samoopalacza w dużych ilościach. BARDZO dużych! Piosenkarka zapomniała, że moda na mocną opaleniznę minęła - na szczęście! - wiele sezonów temu, podobnie jak żółte włosy, które poprzez kontrast potęgują efekt „spalonej’’ skóry. (zobacz: Britney Spears jako ikona stylu? To chyba żart! ) Nie lepiej było z kreacją piosenkarki - Britney Spears założyła czarne, odsłaniające bieliznę koronkowe body z długim rękawem i trenem. Mało? Wokalistka postanowiła zrezygnować ze spodni/spódnicy na rzecz sięgających za kolana butów - „kabaretek’’. Całość - podkręcona różowym dywanem, na którym Britney pozowała - gwarantuje wulgarny, niechlujny i „tani’’ look. Czy o to jej chodziło? Zobacz: Wpadka Britney Spears! Na scenie rozpiął jej się zamek w kostiumie. Co zrobiła? Będziecie zaskoczeni! WIDEO Britney Spears na gali Billboard Music Awards 2016 Stylizacja gwiazdy to koszmar! Wulgarne koronkowe body... ...a do tego tren i wulgarne buty. Britney przesadziła też z opalenizną!