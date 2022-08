Agnieszka Woźniak-Starak w szczerym wyznaniu: "przechodziłam przez in vitro dwukrotnie"

Małgorzata Rozenek jest mamą dwóch synów Tadeusza i Stanisława, ale nie jest żadną tajemnicą, że gwiazda marzy o trzecim dziecku. Już od kilku miesięcy wraz z mężem Radkiem Majdanem stara się o kolejną ciążę. Małgorzata Rozenek nigdy również nie ukrywała, że jej synowie z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Roznekiem urodzili się dzięki metodzie in vitro. Gwiazda napisała nawet nawet książkę "In vitro: rozmowy intymne". Małgorzata Rozenek zawsze otwarcie o tym mówiła, chcąc jednocześnie wspierać pary w podobnej do niej sytuacji. Teraz z kolei gwiazda w rozmowie z TVN wyjawiła, że dwukrotnie poroniła i postanowiła opowiedzieć o tych traumatycznych przeżyciach. Małgorzata Rozenek dwukrotnie poroniła Małgorzata Rozenek zdecydowała się opowiedzieć o najtrudniejszych momentach związanych ze staraniem o dziecko. Gwiazda aż dwa razy straciła ciążę. Do 12. tygodnia, po zapłodnieniu in vitro staramy się nie cieszyć tym faktem, bo wiemy, że wszystko się może jeszcze wydarzyć. Ja muszę przyznać, że u mnie się to wydarzyło i to dwa razy. To jest straszne , bo z jednej strony masz ogromną radość i bardzo się cieszysz, chcesz się z tym podzielić ze wszystkimi, z rodzicami, ale wiesz, że to nie ma sensu. Nawet twój mąż się z tego nie cieszy, bo nie może, nie wie, jak to się skończy - wyznała Małgorzata Rozenek. Małgorzata Rozenek przyznała również, że ma ogromne wsparcie w rodzinie, a przede wszystkim w mężu, Radosławie Majdanie. Ja mam wsparcie w Radosławie, z którym staramy się o dziecko. Nikt też nigdy z bliskich nie dał mi odczuć, że metoda in vitro to coś złego. (...) Natomiast nie wszystkie kobiety mogą porozmawiać choćby z mamą. Bo w tych mniejszych ośrodkach ludzie wyrabiają sobie zdanie o in vitro, choćby słuchając...