Sting i Shaggy swoim utworem "Don't Make Me Wait" na nowo rozkochali świat w muzyce reggae! Ten niespodziewany duet już dwukrotnie odwiedził Polskę promując swój najnowszy album "44/876". Jako jedna z nielicznych redakcji zostaliśmy zaproszeni na spotkanie się z muzykami. Przed kamerą Party.pl zapytaliśmy Stinga co myśli o Kamilu Bednarku, który kilka lat temu zaśpiewał jego hit "Englishman in New York" w wersji reggae. Najbardziej zaskoczyła nas jednak wypowiedź Shaggy'ego! Musicie tego posłuchać!

Płyta Stinga i Shaggy'ego miała premierę 20 kwietnia 2018. Jej tytuł "44/876" to numery kierunkowe krajów, z których pochodzą muzycy. Po wielkim hicie "Don't Make Me Wait", serca publiczności zdobywa drugi singiel "Waiting For The Break Of Day".

Sting i Shaggy podczas wizyty w Polsce.

Tytuł ich płyty "44/876" to numery kierunkowe Wielkiej Brytanii i Jamajki.