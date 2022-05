Katarzyna Sokołowska o in vitro i późnym macierzyństwie. "To dziecko będzie miało starą matkę?"

Kilka tygodni temu Katarzyna Sokołowska zaskoczyła fanów, przekazując radosną nowinę. Gwiazda znana z "Top Model" ujawniła, że jest w ciąży. Oznacza to, że reżyserka pokazów mody dołączy do grona znanych kobiet, które urodziły tuż przed 50. urodzinami. Katarzyna Sokołowska niedawno udzieliła wywiadu w programie "Miasto kobiet", w którym opowiedziała o in vitro oraz późnym macierzyństwie. Gwiazda TVN przyznała, że świetnie czuje się w ciąży, ale zdarza jej się zderzyć z krytycznymi wypowiedziami. Niektórzy twierdzą, że reżyserka pokazów mody zbyt długo czekała, by zostać matką. Jak reaguje na takie uwagi?

Katarzyna Sokołowska szczerze o macierzyństwie: "Dlaczego niektórzy stawiają się w takim prawie, że mogą nas oceniać..."

W Wielkanoc Katarzyna Sokołowska ogłosiła, że jest w ciąży. Dla wielu osób wiadomość ta okazała się szokiem, ponieważ duża część fanów uważała, że skoro do tej pory gwiazda nie miała dzieci, to znaczy, że nigdy nie myślała o macierzyństwie. Tymczasem reżyserka pokazów mody zdradziła, że bardzo chciała zostać matką i w wieku 49 lat jej się to udało. Niestety co jakiś czas słyszy, że podjęła decyzję zbyt późno. Katarzyna Sokołowska ma jednak na ten temat inne zdanie.

- Padają takie słowa: "No jak to, to dziecko będzie miało starą matkę?". Ja bym powiedziała, że raczej dojrzałą. Ta druga strona ocenia mnie jako niedojrzałą, nieświadomą tego, co się zdarzyło, że nie zaopiekowałam się pewnymi sytuacjami. Taka ocena ma wiele konsekwencji, szalenie negatywnych. Teraz pytanie, dlaczego niektórzy stawiają się w takim prawie, że mogą nas oceniać w taki, a nie inny sposób? Natomiast to jest margines. Ja pozytywnie podchodzę do pewnych spraw w moim życiu, właśnie zwłaszcza z dojrzałością i z wiekiem. Wydaje mi się, że wszystko jest po coś i na wszystko jest czas, jeśli człowiek jest świadomy - powiedziała w programie "Miasto kobiet".

Udzielając wywiadu, Katarzyna Sokołowska przyznała, że prowadziła bardzo intensywne życie zawodowe, dlatego nie było jej łatwo zajść w ciążę. Wreszcie jej się to udało, a dużą rolę odegrała w tym metoda in vitro. Gwiazda "Top Model" ujawniła, że w przeszłości zaszła w naturalną ciążę, ale niestety ją straciła. W trudnych, depresyjnych okresach to praca pozwalała jej zapomnieć o problemach.

- Zdecydowałam się na tę procedurę, bo wiedziałam, że bardzo chcę mieć dziecko. Po naturalnej ciąży, którą straciłam, upewniłam się w tym, że trzeba o to zawalczyć, że jestem jeszcze młoda, zdrowa, wszystko działa. Cudowne jest to, sama się wzruszam, że udało się. (...) Miałam gdzieś z tyłu głowy, że może się tak zdarzyć, że to się nigdy nie uda. Dlatego byłam taka aktywna zawodowo, bo to mnie leczy, wyprowadza mnie z moich stanów lękowych, depresyjnych - wyjaśniła reżyserka pokazów mody.

Katarzyna Sokołowska dała jasno do zrozumienia, że ciąża to dla niej wielki powód do radości. Choć gwiazda nie zamierza zupełnie zniknąć z mediów i zrezygnować z pracy, to ma zamiar jednak przede wszystkim skupić się na wychowywaniu dziecka. Reżyserka pokazów mody przypomniała, że potrafi świetnie zarządzać czasem. Dodała też, że nadal będziemy oglądali ją w "Top Model".

- Podchodzę do tego bardzo spokojnie i metodycznie. Na pewno będę chciała spędzać z dzieckiem czas, jestem świetnym organizatorem. Nie wyłączę się zupełnie z mojej pracy. Przede mną kolejna edycja "Top Model" w tym stanie. Wydaje mi się, że będę miała jeszcze więcej siły i otwartości, niż miałam wcześniej. Wszystko jest dobrze i to jest najważniejsze. Jesteśmy szczęśliwi z moim partnerem. Myślę, że mężczyźni bardzo świadomie przeżywają swoje ojcostwo, tak jak my, kobiety, macierzyństwo. To jest niesamowite - ujawniła.

