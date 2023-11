Uwielbiasz wyprzedaże? To doskonały moment nie tylko by uzupełnić garderobę, ale i kosmetyczkę. Wiele drogerii sprzedaje wtedy swoje zapasy o wiele taniej. Taką akcję organizują drogerie Super-Pharm - w promocji Make-up -50% kosmetyki do makijażu możesz kupić o 50% taniej!

Wyprzedaże 2019: promocja Make-up -50% w Super-Pharm!

Na czym polega promocja Make-up -50%? W czasie jej trwania możesz kupić kosmetyki wielu marek makijażowych płacąc za nie tylko połowę ceny! Promocją objęte najsłynniejsze marki makijażowe, m. in. Bourjois Paris, Maybelline New York, Max Factor, L’Oreal Paris, Rimmel London, Cashmere i Pupa Milano. Z promocji możesz skorzystać w sklepach stacjonarnych i w sklepie online.

Zobacz, jakie kosmetyki możesz upolować na promocji i ile teraz będą kosztować - oto nasz wybór.

Eleganckie pomadki i klasyczny, czerwony lakier do paznokci to na pewno dobra inwestycja. Zobacz, ule teraz za nie zapłacisz!

*Pomadka L'Oreal Rouge Signature - 33,49 zł zamiast 66,99 zł

*Pomadka Bourjois Rouge Edition Velvet - 29,50 zł zamiast 58,99 zł

*Pomadka Pupa Made to Last Lip Duo - 33,49 zł zamiast 66,99 zł

*Lakier Sally Hansen Color Therapy - 16,50 zł zamiast 32,99 zł

Nie ma dobrego makijażu bez idealnej cery! Dlatego w promocji zapoluj także na kosmetyki ujednolicające koloryt skóry. Dobra mascara tez zawsze się przyda! Oto nasz wybór i nowe, niższe ceny:

*Mascara Rimmel Wonder'luxe Volume - 18 zł zamiast 35,99 zł

*Podkład Maybelline NY Affinitone - 15,99 zł zamiast 31,99 zł

Puder Max Factor Creme Puff - 23 zł zamiast 45,99 zł

Karnawałowa promocja potrwa do 6 stycznia, bądź do wyczerpania zapasów. Dokładne zasady oraz regulamin akcji znajdą się na stronie internetowej Super-Pharm: Superpharm.pl.