Małgorzata Rozenek na konferencji o in vitro i niepłodności. Gwiazda zachwyciła stylizacją!

Udało się! Małgorzata Rozenek-Majdan wreszcie jest w upragnionej ciąży! Wspólnie z mężem, Radosławem Majdanem starali się o dziecko od długiego czasu, ale kilka prób metodą in vitro nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Małgorzata i Radosław Majdan już prawie stracili nadzieję, ale... stał się cud! Małgorzata Rozenek jest w ciąży! Gwiazda TVN marzyła o powiększeniu rodziny od ponad dwóch lat. Rozenek-Majdan jest już mamą dwóch chłopców: 13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza, ale pragnęła, by wkrótce jej synowie doczekali się braciszka lub siostrzyczki. Bycie mamą to najlepsza i najważniejsza rola mojego życia – podkreśla zawsze Rozenek. Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że zmaga się z problemem niepłodności i w jej przypadku jedyną metodą, by zostać mamą po raz trzeci, było in vitro. Co więcej, gospodyni „Projektu Lady” wydała nawet książkę „In vitro. Rozmowy intymne”, w której pierwszy raz otwarcie opowiedziała o własnych doświadczeniach i trudnej drodze do zostania mamą. Staramy się z Radosławem o dziecko, ale w naszym przypadku nie jest to taka prosta sprawa. Jedyną szansą, by nasze marzenie się spełniło, jest znowu in vitro. Czas działa na moją niekorzyść, ale ciągle wierzę, że nam się uda – mówiła niedawno Małgorzata. I tak się właśnie stało! Jak donosi „Party”, Rozenek-Majdan jest na początku czwartego miesiąca! A upragnione przez Małgorzatę i Radosława maleństwo pojawi się na świecie w czerwcu 2020 roku. Jak udało się dowiedzieć „Party”, na razie gwiazda czuje się dobrze. Mąż oraz synowie, Stanisław i Tadeusz, dbają, by się nie przemęczała, zdrowo odżywiała i jak najwięcej wypoczywała. Nie oznacza to jednak, że teraz Rozenek-Majdan zrezygnuje z dalszej pracy i zobowiązań...