Maciej Orłoś skomentował głośną sprawę zdjęć Wojciecha Młynarskiego w tabloidzie. Temat ten wstrząsnął chyba wszystkimi, a Paulina i Agata Młynarskie nie kryły oburzenia całą sytuacją w swoich mediach społecznościowych. Również Karolina Korwin Piotrowska użyła mocnych słów, aby skomentować to, co wydarzyło się kilka dni temu. A jak w rozmowie z Party.pl ocenił to wszystko Maciej Orłoś?

Wcześniej wydawało mi się, że są pewne granice, których się nie przekracza, jeśli chodzi o przestrzeganie prywatności, nawet osób publicznych. Wstrząsnęło mną to, że dla lepszej sprzedaży, zysków robi się wszystko. Zdjęcie, o którym mówmy mnie bardzo zmartwiło, wstrząsnęło mną i zasmuciło, chociaż już nie tak bardzo zaskoczyło, ponieważ chcąc nie chcąc zaczynam rozumieć, że taki jest świat i dopóki mamy tabloidy to one będą tak występować.