Krzysztof Skiba, który niebawem ponownie zmieni stan cywilny, zapowiedział, że podróży poślubnej nie będzie. Muzyk i Karolina Kempińska mają aktualnie inny powód do radości.

Krzysztof Skiba udzielił wywiadu jednemu z tabloidów i przyznał, że razem z ukochaną, Karoliną Kempińską mają pełne ręce roboty. Nie dość, że wielkimi krokami zbliża się ich uroczystość ślubna, to jeszcze zaplanowali wyjątkową atrakcję na maj. Zobaczcie, co szykują zakochani.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska wyjeżdżają w tropiki

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska nie schodzą z czołówek plotkarskiej prasy. Wygląda na to, że nie marnują czasu. Przypomnijmy, że niedawno Krzysztof Skiba ogłosił, że z Karoliną zamierza być do końca życia. Okazało się, że artysta nie rzucał słów na wiatr i wbrew temu, co wieszczyły złe języki, o młodszej o 26 lat ukochanej myśli bardzo poważnie. Ich gorący związek niebawem wejdzie na kolejny, wyższy etap, ponieważ już latem tego roku staną się mężem i żoną.

To, co zwykle naturalnie następuje tuż po zaślubinach, czyli podróż poślubna, staje się już tradycją nowożeńców, a celebryci chętnie relacjonują w sieci swoje rajskie wojaże w towarzystwie drugich połówek. Wygląda jednak na to, że Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska nieco wyłamią się z tego schematu

Krzysztof Skiba ujawnił w rozmowie z "Faktem", że podróż poślubna się nie odbędzie, przynajmniej nie tak od razu. Na przeszkodzie zakochanym stanęły liczne zobowiązania zawodowe lidera Big Cyca. W tym roku grupa będzie obchodzić jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. Jest zatem co świętować, ale wiąże się z tym niemało pracy. Muzycy w drugiej połowie roku wyruszą w trasę koncertową, która obejmie też Stany Zjednoczone. Podczas pobytu za oceanem Krzysztofowi Skibie będzie towarzyszyć oczywiście świeżo poślubiona żona, ale trudno by nazwać ten wyjazd romantycznym sam na sam młodej pary. W związku z tym narzeczeni wpadli na pomysł, by zorganizować podróż przedślubną. Ich miesiąc miodowy zostanie zorganizowany zatem z pewnym wyprzedzeniem. Jak ujawnił piosenkarz, w daleką drogę wybiorą się już w maju.

Gwiazdor nie zdradził, dokąd konkretnie zabierze ukochaną, zapowiedział jedynie, że będzie to kierunek tropikalny, jest się więc na co cieszyć:

W maju wybieramy się z Karoliną do ciepłych krajów. Jedziemy tam na tydzień. Będzie to nasz odpoczynek, żeby nabrać trochę energii przed sezonem koncertowym, bo tym roku na wakacje nie ma szans - opowiedział w rozmowie z "Faktem"

Artysta był równie dyskretny w kwestii zbliżających się wielkimi krokami zaślubin:

Nie chcę mi się już o tym opowiadać, wszędzie o tym mówiłem. Powtórzę tylko, że ślub w wakacje, będzie skromne i kameralnie, a ja jestem szczęśliwy - podkreślił

Na wszelki wypadek już gratulujemy zakochanym i życzymy udanej podróży!

