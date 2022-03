Maciej Orłoś potwierdził związek z młodszą o 23 lata prezenterką! 

Maciej Orłoś po 26 latach rozstaje się z żoną, Joanną Twardowską. Sensacyjne wiadomości podał jako pierwszy "Super Express", który skontaktował się z uznanym dziennikarzem. Orłoś potwierdził spekulacje, zaznaczył jednak, że nie będzie więcej wypowiadać się na ten temat. Co się stało? Dziennik podaje szczegóły. Maciej Orłoś i Joanna Twardowska rozstali się po 26 latach Życie uczuciowe Macieja Orłosia było burzliwe. Pierwszą żoną dziennikarza była prezenterka (znana m.in. z "Panoramy") i aktorka Monika Jóźwik. Ich małżeństwo nie trwało długo, oboje woleli skupić się na karierach. W 1983 roku związał się z Ewą, którą poślubił. Para doczekała się dwóch synów - Rafała i Antoniego. To małżeństwo również się rozpadło. Zobacz także: Tajemnica rozwodu Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka. Znamy powody rozstania! W latach 90. Maciej Orłoś, będąc u szczytu sławy, poznał Joannę Twardowską, właścicielkę firmy PR. Pobrali się po kilku latach znajomości i również doczekali się dwójki dzieci - Kuby i Melanii. Żyli z dala od show-biznesu, bo oboje chronią swoją prywatność. Tylko raz na jakiś czas pojawiali się wspólnie na rozdaniach nagród, TeleKamer czy Wiktorów, lub innych ważniejszych galach. Sporym zaskoczeniem jest więc ich... rozstanie: Tak, to prawda, ale nie chcę o tym rozmawiać. To moje życie prywatne, o którym nigdy nie lubiłem rozmawiać - mówi w rozmowie z "Super Express" były gwiazdor TVP Joanna i Maciej Orłoś byli ze sobą ponad 26 lat. Joanna Twardowska była trzecią żoną Macieja Orłosia. Dziennik informuje, że gwiazdor "Telexpressu" wyprowadził się z ich mieszkania już kilka miesięcy temu: To była ciężka, ale wspólna decyzja....