Filip Chajzer ma nową dziewczynę. Wydało się przez jedno zdjęcie

Partnerka Filipa Chajzera miała wypadek samochodowy. Pokazała na Instagramie dramatyczne zdjęcia ze zdarzenia. Samochód, którym jechała jest zmasakrowany. Są sytuacje, kiedy nagle w kilka sekund życie staje przed oczami a w głowie pojawia się czarna wizja - zaczyna swój post na Instagramie Co dokładnie się stało i w jakim stanie jest Małgorzata Walczak? Partnerka Filipa Chajzera miała groźny wypadek Małgorzata Walczak opisała na swoim Instagramie wypadek samochodowy, któremu uległa. Pokazała dramatyczne zdjęcia. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. W poście, jaki zamieściła na Instagramie, opisuje całą sytuację. Nie ona prowadziła pojazd, lecz kierowca jednej z firm przewozowych. Fatalna pogoda i mocny deszcz spowodowały, że auto straciło przyczepność: Są sytuacje, kiedy nagle w kilka sekund życie staje przed oczami, a w głowie pojawia się czarna wizja. Deszcz, wiadukt, zakręt, śliska droga. Kierowca, z którym jechałam, stracił panowanie nad kierownicą. Uderzenie przodem, potem tyłem i potem jeszcze jedno. Chyba obróciło też samochodem, ale teraz nie potrafię tego odtworzyć. Ból głowy, szok - wspomina dziennikarka. Na szczęście wypadek okazał się nie być niebezpieczny. Zarówno dziennikarka jak i kierowca wyszli z samochodu o własnych siłach i nic im się nie stało: Chciałam jeszcze pomóc kierowcy wyciągnąć trójkąt z bagażnika, ale…bagażnik zmienił mocno swój kształt i okazało się to niemożliwe. Jaki jest cel tego posta ? Prosty - mokra droga to mniejsza przyczepność auta, to dłuższa droga hamowania a chyba każdy z nas ma dla kogo żyć - puentuje Gosia Walczak Fani nie ukrywają oburzenia. Zdjęcie zmasakrowanej od uderzeń maski samochodu przyprawia o dreszcze . Internauci zauważają, że opony...