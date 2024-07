Maciej Musiał nie jest już małym i uroczym chłopcem, nad którym wszyscy rozpływali się w zachwytach, gdy stawiał swoje pierwsze kroki w show-biznesie. Teraz idol nastolatek wkroczył w wiek, w którym zaczyna wzbudzać sporo kontrowersji, a każde jego posunięcie jest szeroko komentowane. Przypomnijmy: Musiał woli zarabiać niż się uczyć? Jest wymowny komentarz aktora

Ostatnio prasę obiegły zdjęcia Musiała z jednej z imprez, gdzie wcielił się w rolę DJ-a. Tabloidy donosiły, że za zabawę w puszczanie muzyki Maciej zainkasował 500 złotych. Nowy fach aktora wzbudził skrajne emocje, szczególnie wśród profesjonalistów z branży muzycznej. Głos w tej sprawie zabrał DJ Adamus, który na swoim Facebooku nie zostawił na Musiale suchej nitki, wyśmiewając m.in. wspomnianą stawkę. Oberwało się też przy okazji innym celebrytom.



kolejny konował djem... ja je*bie.... co za obciach.... ale przynajmniej stawke ma jak na amoatora przystało ;-)))) HAHAHHAHAA !!!!!jeszcze taki mój koment ;-))) Od pewnego czasu zaobserwowałem zmorzoną aktywność „ celebrantów" jako djów… to jakis palant z Warsaw Shore – chyba Warsaw Whore... został djem, to inna celbrytka stoi za djka, a tera MUSIAŁ musiał zostać djem... Chyba albo sie ludziom nudzi albo wydaje im sie ze dj to pan ktory puszcza piosenki.. ja wiem ze kazda nastolatka mowi o sobie , ze jestem taka szalona i zwariowana a moja pasja to muzyka... FAK, ale po co od razu pchac sie na konsolete.. ja po 15 latach nadal uwazam ze wyczucie publicznosci, „manipulacja“ emocjami na parkiecie to bardzo trudny zawód... ale widocznie takie mamy czasy i taki mamy klimat ;-))) [pisownia oryginalna] - napisał Adamus.