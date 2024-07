Matura Macieja Musiała odbiła się szerokim echem w mediach. Wszystko za sprawą niefortunnego zdjęcia, jakim tuż przed egzaminem podzielił się na Facebooku. Wedle prawa obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę. Aktor przez swój występek został ukarany przez Komisję w pewien uciążliwy sposób. Przypomnijmy: Nie skończyło się tylko na pouczeniu. Musiał dostał uciążliwą karę za fotkę na maturze

Reklama

Pisanie matury jest co najmniej tak stresujące, jak samo oczekiwanie na wyniki. W tym roku egzamin dojrzałości nie poszedł najlepiej - Centralna Komisja Edukacyjna ogłosiła, że nie zdało go aż 25 % uczniów. Do tego grona na szczęście nie należy Musiał, który na swoim Facebooku podzielił się wynikami swoich testów. Maciej poza egzaminami z obowiązkowych przedmiotów wybrał również rozszerzoną filozofię, angielski i język polski. Z każdego z nich uzyskał wysokie wyniki. Wszystkim, którzy wątpili w jego zdolności, dał jasno do zrozumienia:

Podobno piszą że nie zdałem matury... Shut the fuck up!;) -pisze gwiazdor

Teraz tylko wybór studiów. Mamy nadzieję, że aktor podejmie dobrą decyzję.

Zobacz: Dżaga: Homofob z Rodzinki.pl jest gejem i chłopakiem Musiała! Wyśmiewa go z Dodą

Zobacz także

Reklama

Maciej Musiał chwali się klatą: