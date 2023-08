"Zaatakowana" Blanka na koncercie Przeboju Lata Radia Zet i Polsatu. Nie obyło się bez interwencji ochrony

Wyjątkowy koncert Fundacji Polsat "Jesteśmy dla dzieci" już za nami. W minioną niedzielę, w Skierniewicach, odbyła się wielka impreza z udziałem gwiazd, które wystąpiły na scenie z okazji Dnia Dziecka. W koncercie wzięli udział m.in. Robert Gawliński i Artur Gadowski ze swoimi pociechami, które dziś są już dorosłe. Spójrzcie tylko, jak wyglądają dzieci wokalistów! Robert Gawliński i Artur Gadowski z dziećmi na koncercie Fundacji Polsat Robert Gawliński już od wielu lat należy do grona największych gwiazd w Polsce. Muzyk razem z zespołem "Wilki" zdobył ogromną popularność na początku lat 90. To właśnie Robert Gawliński zaśpiewał takie hitu jak: "Son of the blue sky", "Eli lama sabachtani", "Urke" czy wielki przebój z 2002 roku, "Baśka". Prywatnie Robert Gawliński spelnia się w roli męża i ojca. W 1992 roku jego żona urodziła bliżniaków: Emanuela i Beniamina. Dziś synowie Roberta Gawlińskiego są już dorośli i właśnie wystąpili na koncercie Fundacji Polsatu. Zobacz także: QUIZ! Czy jest piosenka z Twoim imieniem w tle? Sprawdź w naszym teście z hitami! "Baśka", "Małgośka"... Robert Gawliński pojawił się na scenie w Skierniewicach w towarzystwie swoich synów z którymi wykonał największe przeboje. Razem z Emanuelem i Beniaminem zaśpiewał m.in. piosenkę "Son of the blue sky" i zachwycili zgromadzoną publiczność. Zobaczcie występ Roberta Gawlińskiego z synami! Zobacz także: Jak wyglądają synowie Roberta Gawlińskiego? Dziś mają po 28 lat i... można się w nich zakochać! Artur Gadowski z córką Zuzanną na koncercie "Fundacji Polsat" Na koncercie Fundacji Polsatu pojawił się również Artur Gadowski, który zaprosił do wspólnego występu swoją córę, Zuzannę. Lider zespołu IRA razem z...