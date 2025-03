Filip Gurłacz idzie jak burza w "Tańcu z gwiazdami" i z każdym kolejnym odcinkiem zachwyca swoimi tanecznymi popisami coraz bardziej. Ogromny wkład w jego sukcesy na parkiecie ma Agnieszka Kaczorowska, która jest jego taneczną partnerką. A jakie relacje mają aktor i tancerka poza parkietem? Filip Gurłacz w jednym z wywiadów nie wytrzymał i stanowczo skomentował plotki na temat tego, że mogło go połączyć coś więcej Kaczorowską!

Udział Filipa Gurłacza w "Tańcu z gwiazdami"

​Filip Gurłacz, znany polski aktor, bierze udział w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie tańczy w parze z doświadczoną tancerką Agnieszką Kaczorowską. Ich współpraca od początku zachwyca zarówno jurorów, jak i publiczność.​

Już w pierwszym odcinku, wyemitowanym 2 marca 2025 roku, para zgarnęła wysokie noty od jury. Agnieszka i Filip zaprezentowali quickstepa do utworu "Trofea" Dawida Podsiadły, a ich występ został oceniony na 36 punktów, co uplasowało ich w czołówce rywalizacji. W kolejnym tygodniu Gurłacz i Kaczorowska nie zwalniali tempa i wykonali jive'a do piosenki "Bang Bang" Sylwii Grzeszczak, zdobywając 37 punktów.

Największe emocje wzbudził jednak ich występ z 16 marca, kiedy to zatańczyli kizombę do utworu "Calm Down" w wykonaniu Rema i Seleny Gomez. Ich namiętny taniec zachwycił jurorów, którzy przyznali im maksymalną liczbę 40 punktów.

Filip Gurłacz o plotkach na temat jego relacji z Agnieszką Kaczorowską. Stanowcza odpowiedź

Intymny taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza tylko podsycił plotki wśród fanów na temat tego, że ta dwójka mogłaby nawiązać bliższą relację poza parkietem. Kiedy zatem portal Jastrząbpost.pl postanowił zapytać o te spekulacje fanów podczas wywiadu z aktorem, Gurłacz stanowczo odpowiedział.

Ja mam problem z tym pytaniem, ponieważ cokolwiek bym odpowiedział, już widzę ten nagłówek: ,,Romans Agnieszki i Filipa. Skomentowali. Już tego nie kryją''. Sprytnie to ubierzecie w słowa i to będzie znowu przedziwne, bo to podsyca strasznie atmosferę tych komentarzy. - zaczął swoją wypowiedź Filip Gurłacz

Szybko jednak dodał, że o żadnym romansie z Agnieszką Kaczorowską nie ma mowy i zaapelował, by już więcej nie musiał odpowiadać na tego typu pytania i spekulacje fanów. Jasno dał również do zrozumienia, że jest szczęśliwym mężem i ojcem, a z taneczną partnerką ma po prostu dobrą, koleżeńską relację.

Między mną i Agnieszką jest czysto, jest dobrze. Pomóżcie nam troszkę, jako media, zdjąć nam trochę ten ciężar z karku. Jest okej, naprawdę, nie ma czego tu szukać. Ja mam żonę, ludzie, ja mam dzieci, ona to czyta. To nie jest łatwy program. My się tu ściskamy, my tutaj tańczymy. Dlatego mam taką delikatną prośbę o pomoc, żebyśmy nie musieli odpowiadać na takie pytania, bo to tworzy ciąg takich artykułów. Możemy to śmiało przerwać - dodał stanowczo

Kibicujecie Agnieszce Kaczorowskiej i Filipowi Gurłaczowi w "Tańcu z gwiazdami"?

Pawel Wodzynski/East News

