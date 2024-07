Maciej Musiał miał ostatnio trochę na głowie. Podobnie jak tysiące licealistów z całego kraju, aktor przystąpił do egzaminów maturalnych. Nie obyło się bez towarzystwa paparazzi i niezłej wpadki. Na jeden z egzaminów Maciej wniósł bowiem telefon i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie, co nie do końca było zgodne z regulaminem. Przez chwilę jego matura stanęła pod sporym znakiem zapytania. Przypomnijmy: Jest decyzja w sprawie matury Musiała. Zostanie unieważniona?

Sporo też dzieje się w życiu zawodowym młodego gwiazdora. Musiał został bowiem zaangażowany do hitu TVP, mianowicie "Czasu honoru". Aktor ma już za sobą pierwsze zdjęcia i podobno mocno zaprzyjaźnił się z męską częścią ekipy, choć również i panie nie pozostały wobec niego obojętne. Jak donosi "Grazia", Musiał spędził ostatnio romantyczne popołudnie z Agnieszką Więdłochą. Paparazzi przyłapali parę na wspólnej przejażdżce rowerowej, a Maciej zachował się jak prawdziwy dżentelmen - na koniec randki odprowadził Agnieszkę do metra i wniósł jej rower do wagonu.



Każdy, kto zdążył poznać Maćka, potwierdza, że jest niezmiernie serdeczny i wszędzie, gdzie się pojawi, od razu zdobywa nowych przyjaciół. Ciekawe, czy znajomość z Agnieszką Więdłochą przerodzi się w coś więcej. A może będzie musiał walczyć o jej względu z "honorowymi" kolegami? - zastanawia się "Grazia".

Fajna byłaby z nich para?

