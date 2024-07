Według ustaleń Super Expressu, Maciej Kurzajewski podał Paulinę Smaszcz na policję za naruszenie miru domowego, po tym jak była żona odwiedziła jego matkę. Paulina Smaszcz wydała oświadczenie w sprawie:

- Kłamstwa Macieja, manipulacje, oszczerstwa, tylko po to by obronić swój kłamliwy wizerunek medialny oraz walkę o pieniądze, osiągnęły szczyt - cytuje oświadczenie Super Express.

Dalej jest tylko mocniej.

Konfliktem Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego od kilku tygodni żyją nie tylko media ale również internauci. Byli małżonkowie odpierają wzajemne oskarżenia i chociaż dziennikarz stara się unikać medialnego szumu, jego była żona nie zamierza milczeć.

Po tym, jak okazało się, że Paulina Smaszcz odwiedziła mamę Macieja Kurzajewskiego by sprawdzić jak ma się pies Bono, dziennikarz miał nie wytrzymać. Według ustaleń Super Expressu miał podać Paulinę Smaszcz na policję za zakłócenie miru domowego. Skonfrontowana z tym Paulina Smaszcz wydała oświadczenie, które przesłała dziennikarzom tabloidu, twierdząc że:

Paulina Smaszcz uważa, że wiele artykułów pojawiających się w mediach przedstawia jej wizerunek jako "kobiety pozbawionej szacunku do byłego małżonka i jego partnerki". Uważa, że:

Paulina Smaszcz "stanowczo zaprzeczyła doniesieniom Macieja Kurzajewskiego", że nachodzi ich byłe miejsce zamieszkania oraz swoją byłą teściową zamieszkującą dom byłego męża:

- Z moją byłą teściową Teresą Kurzajewską pozostaję w pozytywnych relacjach. Na posesji domu Macieja Kurzajewskiego byłam tylko raz, na prośbę moich synów, by sprawdzić czy pies BONO po wydaniu go przez Macieja wrócił jednak do domu. Mam na to świadków, którzy psa Maćkowi zwrócili na jego prośbę, po naszej rodzinnej interwencji.