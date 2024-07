Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podczas 70-lecia TVP opowiedzieli nam o tym, czy bliska relacja pomaga im w pracy. Dziennikarz podkreślił, że doskonale odnajduje się w pracy u boku ukochanej:

Reklama

Rewelacyjnie od samego początku i jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało cały czas.

Co jeszcze zdradził?

Maciej Kurzajewski szczerze o pracy z Katarzyną Cichopek

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zrobili furorę na ściance. Chociaż nie był to ich wspólny debiut to pierwszy raz zapozowali razem na ściance, po tym jak ujawnili światu, że są razem. Co więcej okazało się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już zaręczeni. Jak mało która para, mogą spędzać ze sobą każdą chwilę, ponieważ tworzą duet również w pracy przy "Pytaniu na śniadanie".

Maciej Kurzajewski wyznał, że wraz z Katarzyną Cichopek pracuje mu się świetnie:

Rewelacyjnie od samego początku i jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało cały czas. Nam zależy by podchodzić do naszej pracy w Pytaniu na śniadanie jak najbardziej poważnie.

Na pytanie, czy bliska relacja im pomaga w pracy, odpowiedział:

Zobacz także

W naszym przypadku nic się nie zmieniło. Prowadzimy ten program tak samo jak zawsze. Tak jak mówię, na tym polega profesjonalizm w naszej pracy, by pewne rzeczy oddzielić i skupić się na tym, co ważne dla widza. To jest program i praca, która sprawia nam ogromną przyjemność, do której my o poranku jedziemy z naprawdę ogromną radością więc trudno nie czuć tutaj satysfakcji.

Co jeszcze na temat współpracy z Katarzyną Cichopek powiedział Maciej Kurzajewski?

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek pisze o Macieju Kurzajewskim i nie ukrywa swojego szczęścia: "Jak w bajce"