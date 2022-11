Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłoszą zaręczyny z wielką pompą?! "Planowana jest sesja..."

Paulina Smaszcz-Kurzajewska (46 l.) i Maciej Kurzajewski (46 l.) rozwodzą się. Wszyscy zastanawiają się co się mogło stać? Do tej pory uchodzili za małżeństwo idealne. Zawsze dobrze o sobie mówili. Oboje zawsze podkreślali, że najważniejsze jest dla nich szczęście rodzinne i bycie razem. Kilka lat temu Paulina odważyła się publicznie napisać w dniu urodzin męża jak bardzo go kocha na Facebooku. - Jesteś moim przeznaczeniem, moim spełnieniem, moją drogą, azymutem, barometrem uczuć, idolem, przyjacielem, partnerem, najcudowniejszym Tatą i bijącym sercem naszego domu. Kocham Cię jeszcze bardziej w dniu 42. urodzin niż 20 lat temu, kiedy spojrzałeś na mnie pierwszy raz. Nic się nie zmieniłeś, tylko siwy włos zdradza, ile to już naszych lat. Sto lat, sto lat, sto lat! Ze mną, obok mnie, w moich ramionach! A te najskrytsze życzenia wyszeptałam już Tobie do ucha. Jestem szczęściarą, bo mam Ciebie!" - napisała na portalu społecznościowym Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Rozstanie Pauliny i Macieja Kurzajewskich Do tej pory też wszędzie bywali razem. Do stycznia tego roku, kiedy ostatni raz wspólnie widziani byli na premierze spektaklu "Nowy Jork Prohibicja"... W magazynie "Party" znajomy pary potwierdził, że drogi Pauliny i Maćka się rozeszły. Ale porozumieli się w kluczowych sprawach - w sprawie podziału majątku, naprzemiennej opieki nad synem 13-letnim Julianem oraz że nie ustalają alimentów. Ich 22-letni syn Franciszek studiuje za granicą i tak na razie zostanie. A jeszcze kilka dni wcześniej Maciej Kurzajewski udzielił wywiadu, w którym opowiadał, że jego małżeństwo jest nadal idealne. – Zdarza nam się także czasem pójść na randkę. Lubimy się też zaskakiwać prezentami i pomysłami na przeżywanie...