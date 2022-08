Katarzyna Cichopek komentuje rozwód z Marcinem Hakielem: "Wierzę, że uda nam się..."

To już pewne! Po sześciu latach przerwy uwielbiany przez widzów program „You Can Dance – Po prostu tańcz!” wraca na antenę! Tym razem jednak popisy młodych tancerzy zobaczymy nie w TVN, ale w TVP. Jak udało się dowiedzieć „Party”, do roli prowadzącej jest przymierzana Katarzyna Cichopek-Hakiel . Aktorka jest od lat gwiazdą TVP – gra w serialu "M jak Miłość", a od sierpnia 2020 roku wspólnie z Maciejem Kurzajewskim dołączyła do grona prowadzących "Pytania na śniadanie". Trzeba przyznać, że Katarzyna świetnie nadaje się do tej roli. Nie dość, że wygrała "Taniec z Gwiazdami", to (poza pracą w telewizji) razem z mężem brała udział w licznych pokazach tanecznych. Co więcej, Cichopek-Hakiel prowadziła też zajęcia on-line dla początkujących i do dziś wspólnie z mężem i tancerzami z Hakiel Akademia Tańca nagrywa liczne choreografie na Tik-Toka. Ma też dobry kontakt z publicznością, a kamera ją lubi! Kogo jeszcze TVP zaprosiła do współpracy przy tanecznym show? Kogo zobaczymy w "You Can Dance" w TVP? Jak donosi "Party", przewodniczącym jury – podobnie jak w dziewięciu edycjach "You Can Dance" emitowanych w TVN - zostanie Agustin Egurrola , który teraz surowo ocenia uczestników „Dance Dance Dance”. Nazwiska pozostałych jurorów nie są jeszcze znane, ale produkcja podobno bierze pod uwagę m.in. Annę Muchę i Marcina Hakiela . Propozycję z TVP dostała też ponoć Izabela Janachowska . Kogo ostatecznie zobaczymy w show? To okaże się niebawem. Kiedy widzowie zobaczą pierwszy odcinek „YCD” w nowej, odświeżonej formule? Program trafi na antenę TVP już we wrześniu. Castingi dla tancerzy rozpoczną się w kwietniu, a zdjęcia do "YCD" będą kręcone w wakacje. Czekacie na efekty?...