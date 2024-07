Katarzyna Cichopek skończyła 40 lat. Okrągłe urodziny gwiazda postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób. Po szalonej zabawie w Londynie, gdzie celebrowała swój jubileusz wraz z dziećmi, prowadząca "Pytanie na śniadanie" udała się do... Azji. Okazuje się, że ten kierunek nie jest przypadkowy, lecz ma dla aktorki bardzo ważne, symboliczne znaczenie. Nawiązała również do ostatniego, niełatwego okresu w swoim życiu

Reklama

- Biblijne "40 dni" to symboliczny okres kłopotów i trudności - pisze na Instagramie Katarzyna Cichopek, całując Ziemię Świętą.

Artystka opublikowała również poruszające wideo. Zobaczcie, jak Katarzyna Cichopek zmieniała się w ciągu ostatnich lat.

Katarzyna Cichopek świętuje 40. urodziny. Opublikowała wyjątkowe nagranie

W ostatnich miesiącach życie Katarzyny Chichopek dosłownie wywróciło się do góry nogami. Nowe obowiązki, propozycje zawodowe, a także głośne rozstanie i rozwód z Marcinem Hakielem sprawiły, że aktorka była na ustach wszystkich. Teraz, gdy relacja z tancerzem to już przeszłość, a Marcin Hakiel układa sobie życie z nową partnerką, także Katarzyna Cichopek na nowo zaczyna żyć pełnią życia, odnajdując się w nowej rzeczywistości. Ogromnym wsparciem dla aktorki są nie tylko przyjaciele, ale też rodzina, w szczególności jej pociechy. To im gwiazda poświęca niemal cały swój czas, a z okazji 40. urodzin Katarzyna Chiopek postanowiła spełnić jedno z największych marzeń swoich dzieci i udała się wraz z nimi do Londynu, gdzie odwiedzili m.in. muzeum Harry'ego Pottera.

Po powrocie z Wielkiej Brytanii aktorka również nie narzekała na nudę i udała się w kolejną, ekscytującą podróż, tym razem do Jerozolimy.

- Biblijne "40 dni" to symboliczny okres kłopotów i trudności. Moją czterdziestkę postanowiłam spędzić właśnie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów, za miłość najbliższych i Wasze wsparcie oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka - pisze na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek podbija Londyn w modnym zestawie. Tak gwiazda świętuje swoje 40. urodziny!

Zobacz także

Na opublikowanej przez artystkę relacji z Jerozolimy możemy zobaczyć nie tylko zapierające dech krajobrazy, ale też jak Katarzyna Cichopek całuje Ziemię Świętą. Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów.

- Bądź tak wspaniała jak jesteś???? - Wszystkiego najcudowniejszego! Błogosławieństwa Bożego! Sto lat. - Szacunek za mówienie o wierze publicznie❤️ nie wszyscy mają odwagę ???? życzę samych łask Bożych ????❤️ - czytamy w komentarzach.

Instagram @katarzynacichopek

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w kuszącej mini i kozakach za 5 tysięcy złotych przechadza się ulicami Warszawy! ZDJĘCIA

To jeszcze nie wszystko! W dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek, które przypadają na 7 października, aktorka przygotowała dla swoich fanów jeszcze jedną, niemałą niespodziankę. Gwiazda "M jak miłość" opublikowała poruszające nagranie, w którym nie zabrakło jej zdjęć i nagrań z przeszłości - w tym licznych ujęć z czasów dzieciństwa.

- 40 lat minęło…dziękuje za każdy dzień, za każde doświadczenie. Z radością i optymizmem patrzę w przyszłość. Och Życie, kocham Cię nad życie! ???? - pisze na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawy sposób na świętowanie okrągłego jubileuszu. Katarzynie Cichopek życzymy wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek zdecydowała się na odważne zmiany po rozwodzie. Co na to Marcin Hakiel?

InstagramInstagram @katarzynacichopek

Instagram @katarzynacichopek