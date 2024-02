Tego jeszcze nie było! W ostatnim odcinku "Pytania na śniadanie" pojawiły się wszystkie pary prowadzących, które do tej pory mieli okazję poznać widzowie śniadaniówki. Wszyscy spotkali się w kuchni, gdzie na zakończenie poinformowali o niespodziance dla widzów i poczęstowali się pysznymi wypiekami, jakie powstały w kuchni. Nie brakowało żartów, aż nagle Katarzyna Dowbor skierowała kilka słów do Beaty Tadli. Nagle wszyscy wybuchnęli śmiechem. Co tam się stało?

Reklama

Katarzyna Dowbor wbiła szpilę Beacie Tadli?

W "Pytaniu na śniadanie" nie brakuje niespodzianek. Dziś w śniadaniówce została ogłoszona tegoroczna reprezentantka na Eurowizję, którą została Luna, a już wkrótce w śniadaniówce ma zadebiutować nowa para prowadzących, czyli: Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Co ciekawe, w odcinku z 19 lutego w programie gościli wszyscy prowadzący, a Katarzyna Dowbor po wspólnych zdjęciach zaprosiła wszystkich do kuchni na słodki poczęstunek. Nagle dziennikarka, patrząc na Beatę Tadlę, wypaliła:

Beata spróbuj, nie udawaj, że się odchudzasz. Nie udawaj powiedziała wprost Katarzyna Dowbor

screen "Pytanie na śniadanie"

Zobacz także: Kłótnia w „Pytaniu na śniadanie” zażenowała widzów. Robert Stockinger przerwał rozmowę

A jak zareagowała zmieszana Beata Tadla? Dziennikarka mimo salwy śmiechu, jaka wybuchła po słowach Katarzyny Dowbor, nie straciła zimnej krwi i powiedziała jedynie:

Jadłam, jadłam

screen "Pytanie na śniadanie"

Reklama

Trzeba przyznać, że Beata Tadla doskonale wybrnęła z tej sytuacji. A jak oceniacie kolejnych prowadzących "Pytania na śniadanie"? Trzeba przyznać, że w śniadaniówce nie brakuje zaskoczeń i produkcja nieustannie serwuje swoim widzom kolejne nowości. Do tej pory wyniki oglądalności nie zachwycały. Czyżby miało się to zmienić po zaprezentowaniu wszystkich par?

Zobacz także

screen "Pytanie na śniadanie"