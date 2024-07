Miesiąc po swoim ślubie, Małgorzata Rozenek i Radek Majdan postanowili zorganizować "poprawiny" dla swoich przyjaciół, znajomych i uczestników programu "Azja Express", z którymi zaprzyjaźnili się na planie show TVN. W gronie gości zabrakło Renaty Kaczoruk, ale za to pojawili się m.in. Hanna Lis, Łukasz Jemioł, Agnieszka Woźniak-Starak, Agnieszka Włodarczyk, Pascal Brodnicki czy Leszek Stanek. Impreza odbyła się w apartamencie prezydenckim w hotelu Marriott. Co się tam działo? Zdradził nam Łukasz Jemioł.

We wrześniu Małgosia z Radkiem mieli ślub, dlatego to były takie poprawiny dla znajomych, uczestników Azji. Był to fantastyczny wieczór. Znalazło się tam większe grono Azji, bo akurat byli dostępni i mogli przyjść. Cały czas żyjemy tym programem, każdy z nas wykonuje inny zawód, ale jak jest środa i jest wieczór to siadamy i oglądamy - mówi Party.pl Łukasz Jemioł.