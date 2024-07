Łukasz Jakóbiak żałuje swojej wizualizacji z Ellen DeGeneres? Uczestnik drugiej edycji "Azja Express" wrócił już z nagrań programu i w rozmowie z nami skomentował projekt, który wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Tuż przed wylotem do Indii w sieci pojawiło się bowiem nagranie i wpisy, w których Łukasz Jakóbiak przekonywał, że został zaproszony właśnie do programu Ellen. Niestety, bardzo szybko okazało się, że wizyta w studiu słynnego show była jedynie wizualizacją jego marzeń o spotkaniu z amerykańską gwiazdą. Łukasza zalała fala hejtu, nie tylko ze strony polskich fanów. Jego filmik z sobowtórem Ellen mocno skrytykowali również popularni vlogerzy z Ameryki, którzy nie pozostawili na nim suchej nitki. Co o tak krytycznych głosach powiedział nam sam Łukasz Jakóbiak?

Posłuchajcie, co zdradził przed naszą kamerą! Czy naprawdę zasłużył aż na taki hejt? A może niektórzy widzowie są dla niego zbyt surowi...

Łukasz Jakóbiak komentuje głośną wizualizację z Ellen.

