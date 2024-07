"Listy do M. 2" są najpopularniejszą komedią w kinach od 1989 roku! To już kolejny rekord filmu! Pierwszy sukces odniósł już w pierwszy weekend rozpowszechniania, kiedy to przebił wynik otwarcia m.in. "Pana Tadeusza" czy bondowskiego "Spectre". Komedia Macieja Dejczera przeszła do historii z najlepszym wynikiem otwarcia polskiego filmu od 30 lat!

Listy do M. 2 biją rekordy popularności

Film, w którym główne role zagrali m.in. Maciej Zakościelny, Małgorzata Kożuchowska czy Tomasz Karolak obejrzało już 2,594 mln widzów. Tym samym komedia świąteczna wyprzedziła już "Lejdis" (2,53 mln) oraz... pierwszą część "Listy do M." (2,5 mln widzów).

Do takich hitów, jak "Ogniem i mieczem" (7,15 mln widzów), "Pan Tadeusz" (6,17 mln), "Quo vadis" (4,3 mln), "Katyń" (2,76 mln) jeszcze daleko, ale akurat seans powyższych produkcji był obowiązkowy w prawie każdej polskiej szkole, więc ciężko porównywać wyniki komedii świątecznej z tymi polskimi klasykami.

Co ciekawe, "Listy do M. 2" nie zebrały zbyt dobrych recenzji, ale widzowie akurat tym się nie przejmują i z przyjemnością oglądają ulubionych aktorów w komedii świątecznej. A wam podobały się "Listy do M. 2"?

