1 z 26

Ewelina Lisowska w krótkim czasie po udziale w "X-Factor" zrobiła oszałamiającą karierę. Dotychczas wokalistka wydała trzy płyty, z których wylansowała kilka przebojów. Ostatni album "Nowe horyzonty" okazał się sporym sukcesem, bo niedawno osiągnął status Złotej Płyty. Taki wynik jest dla Eweliny mobilizujący do dalszych działań, dlatego w tym celu gwiazda postanowiła spakować walizki i wyjechać na jakiś czas z kraju.

Jak ustaliło AfterParty.pl, Ewelina obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W Los Angeles aktywnie korzysta ze słonecznej pogody i lokalnych atrakcji, po to, aby wkrótce wejść na plan do nowego teledysku z ostatniego albumu. Klip powstanie za Oceanem i ma być wysokobudżetową produkcją. To jednak nie koniec zawodowych wyzwań.

Zobacz: Lisowska nagrywa nowy klip. Zatrudniła ludzi Górniak i Steczkowskiej

Z naszych informacji wynika, że w USA Ewelina rozpocznie pracę i rozmowy na temat nowej płyty. Pod okiem amerykańskich producentów powstawać będzie czwarty krążek, który ma ukazać się w tym roku. Kto wie, może płyta wyjdzie także za granicą. W końcu Lisowska bardzo dobrze zna język angielski, a w Polsce osiągnęła już chyba wszystko.

Zobacz: Farna o Lisowskiej: "Rzadko coś mi wpada w ucho"

Poniżej kilka zdjęć Eweliny z USA. Zobaczycie je tylko u nas.