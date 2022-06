Ewelina Lisowska pozuje w bikini przed willą z basenem. Fani pytają: "To Twój dom? Piękny"

Ewelina Lisowska znów jest zakochana? Wszystko wskazuje na to, że właśnie pokazała fanom nowego chłopaka. Okazuje się, że mężczyzna, o którym mowa, kilka lat temu był w związku z... Joanną Opozdą. Piosenkarka jest jedną z tych osób, które nie często chwalą się życiem prywatnym, czy teraz zrobiła wyjątek? Zobaczcie sami. Zobacz także: Ewelina Lisowska zdradziła, ile waży! "Nigdy w życiu tyle kilogramów nie miałam" wyznała piosenkarka Ewelina Lisowska pokazała chłopaka? Ewelina Lisowska nie należy do gwiazd, które zdradzają szczegóły swojego życia czy związków. Głośno było tylko o jednej jej relacji z Bartoszem Śniadeckim z zespołu Afromental, który zakończył się ogromnym skandalem. Zobacz także: Ewelina Lisowska pokazała zdjęcie pośladków bez filtrów i upiększania: „Z pozdrowieniami dla fanów mojego cellulitu” Ewelina Lisowska skupia się na muzyce i koncertowaniu, a w wolnych chwilach sporo podróżuje. Obecnie przebywa na wakacjach w Chorwacji, skąd chętnie publikuje zdjęcia w social-mediach. Na jednym z InstaStory widzimy, jak przytula się do ramienia mężczyzny, a na kolejnym zdjęciu pokazuje, jak razem odpoczywają na pomoście. Na tym zdjęciu widać już w całej okazałości mężczyznę. Okazuje się, że to były narzeczony Joanny Opozdy, Andi Mancin! Nowy partner Eweliny Lisowskiej jest pół-Polakiem, pół-Włochem, a z zawodu jest kierowcą rajdowym. Brał udział także w zawodach snowboardowych i motocrossowych. Wyświetl ten post na Instagramie. ...