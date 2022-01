Ewelina Lisowska już tak nie wygląda! Zmieniła fryzurę, a fani nie kryją szoku. "Niepodobna do siebie"

Aneta Zając w nowy rok szkolny weszła z przytupem. Aktorka zafundowała sobie niemałą metamorfozę! Gwiazda ma 10-letnich bliźniaków, więc z pewnością to dla niej ważny dzień w ciągu roku, nic więc dziwnego, że postanowiła go uczcić w wyjątkowy sposób. W ostatnim czasie dużo mówiło się o jej zgrabnej sylwetce i już wtedy fani pisali, że trudno oderwać od niej wzrok. Natomiast teraz gwiazda "Pierwszej miłości"pokazała się w całkiem nowej fryzurze, która totalnie oczarowała jej obserwatorów na Instagramie. Zobacz także: Aneta Zając znów schudła?! Na najnowszych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać Aneta Zając przeszła metamorfozę Aneta Zając dała się poznać szerszej widowni jako Marysia Radosz z "Pierwszej miłości", gdzie od 2004 roku, do dziś gra główną rolę. Od swojego debiutu, Aneta znana jest jako blondynka o prostych włosach. I choć największe metamorfozy przechodziła w programie "Jak oni śpiewają " w 2008 roku, co odcinek prezentując się w innej fryzurze, jak afro, karbowane, czy też natapirowane pasma, to na co dzień była bardzo zachowawcza w stylizacji swoich włosów. Gwiazda "Pierwszej miłości" zaskoczyła fanów. Na najnowszym zdjęciu, opublikowanym na instagramowym koncie aktorki, Aneta Zając jest nie do poznania! Anet Zając zaskoczyła fanów nową fryzurą Aneta Zając po zrzuceniu ponad 10 kilogramów, nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Aktorka nie tylko stała się bardziej aktywna na Instagramie, a teraz zaskoczyła fanów kolejną metamorfozą. Gwiazda Polsatu opublikowała w sieci swoje najnowsze zdjęcie, na którym widzimy ją w burzy loków. Do tego musnęła usta czerwoną pomadką, która dodaje jej jeszcze więcej...