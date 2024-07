Patrick Swayze zyskał sławę i uwielbienie widzów na całym świecie, dzięki roli w kultowym już filmie "Dirty Dancing". Również kreacje stworzona przez niego w filmie "Uwierz w ducha" zaliczana jest do najważniejszych ról jego życia. W 2008 roku wykryto u niego nowotwór trzustki, który z każdym dniem postępował przyczyniając się do śmierci aktora we wrześniu 2009 roku. Przypomnijmy: Tak Patrick Swayze wyglądał w dniu śmierci

Patrick od 1975 roku był związany z tancerką i uczennicą swojej matki, Lisą Niemi. Para tworzyła szczęśliw związek do samego końca. Kobieta przez wiele miesięcy nie mogła pogodzić się ze stratą ukochanego męża i nie wyobrażała sobie, żeby mogła być z kimś. Pocieszenie po jego stracie przyszło dopiero w 2012 roku, kiedy to na jej drodze pojawił się znany jubiler Albert DePrisco. Długo broniła się przed tym uczuciem, ale ostatecznie miłość zwyciężyła.

Jak podaje magazyn "People" para, która zaręczyła się w grudniu ubiegłego roku, zalegalizowała teraz swój związek. Skromna ceremonia odbyła się w kameralnym klubie, a panna młoda miała na sobie suknię projektu Oscara de la Renty.



Jestem taka szczęśliwa. Spełniło się moje marzenie. To dla mnie początek nowego rozdziału w życiu - wyznała zachwycona.

Gratulujemy.

