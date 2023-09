Wielka radość u Lil Masti. Ma powody do świętowania

Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w sieci piękne zdjęcie z córeczką. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu TVN już od kilku dni spełnia się w roli mamy, a teraz pokazała, jak spędza czas z malutką Antosią. Najnowsze zdjęcie dziewczynki to najsłodsze, co dziś zobaczycie! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała córkę Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dokładnie 4 stycznia br. zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka pary, malutka Antosia. Dziewczynka przyszła na świat w jednym z krakowskich szpitali i niestety, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, Wojtek nie mógł uczestniczyć na narodzinach córeczki. Dokładnie tydzień po porodzie Agnieszka i Wojtek opublikowali na Instagramie pierwsze zdjęcia, na których pokazali twarz swojej córeczki. 14:45… ta godzina 4.01.2022 stała się najpiękniejszym momentem mojego życia - dokładnie tydzień temu o tej godzinie przyszła na świat nasza kruszynka. Antosia jest naszym całym światem, szczęściem, które jest we mnie mogłabym obdarować cała kulę ziemską ❤️ Kiedy przypomnę sobie moment porodu łzy ciekną mi po policzku… było to niesamowite przeżycie, które cały czas we mnie się tli…- napisała Agnieszka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, co dostała od Wojtka po powrocie ze szpitala Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka...