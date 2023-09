Sylwia Przybysz urodziła drugie dziecko? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani młodej gwiazdy. Wokalistka ostatnio pokazywała naprawdę duży ciążowy brzuszek i przyznała, że lada dzień jej maleństwo pojawi się na świecie.

To już?! Sylwia Przybysz zszokowała fanów wyznaniem odnośnie narodzin drugiej córeczki

Sylwia Przybysz urodziła drugie dziecko? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani młodej gwiazdy. Wokalistka ostatnio pokazywała naprawdę duży ciążowy brzuszek i przyznała, że lada dzień jej maleństwo pojawi się na świecie. Teraz Sylwia Przybysz zdradziła termin porodu! Kiedy ma po raz drugi zostać mamą? Sylwia Przybysz zdradziła termin porodu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od ponad roku spełniają się w roli rodziców. Pierwsze dziecko pary, córeczka Pola, przyszło na świat dokładnie 14 stycznia 2020 roku, a teraz ma już roczek i wkrótce zostanie starszą siostrą. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski kilka miesięcy temu ogłosili radosną wiadomość, a dziś przyszła mama ma już naprawdę duży ciążowy brzuszek. Ostatnio para zdradziła płeć drugiego dziecka, a wokalistka pokazała, jak przygotowała się do narodzin maleństwa. Kilka dni temu Sylwia Przybysz opublikowała w sieci zdjęcia z malutką Polą, a niektórzy fani pomyśleli, że gwiazda już urodziła i właśnie pochwaliła się drugim dzieckiem. Wczoraj, w czwartek 11 marca, młoda gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie ciąży i zdradziła swoim fanom, na kiedy ma zaplanowany termin porodu. Ile dni jeszcze zostało do porodu? Według specjalnej aplikacji, która informuje przyszła mamą na jakim etapie jest ciąży, drugie dziecko Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego przyjdzie na świat za 11 dni! Myślicie, że Sylwia Przybysz urodzi w wyznaczonym terminie? A może maleństwo przyjdzie na świat kilka dni wcześniej? Sylwia Przybysz zdradziła kiedy jej drugie dziecko ma pojawić się na świecie. Wokalistka już wkrótce urodzi drugie dziecko.