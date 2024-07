Aniela Bogusz chętnie dzieli się z odbiorcami najważniejszymi momentami z życia, tak więc skrupulatnie relacjonowała czas swojej pierwszej ciąży czy ślub. Obecnie to pierworodna córeczka kradnie całą uwagę na jej profilu, ale teraz influencerka pospieszyła do fanów ze wspaniałymi wieściami.

Lil Masti ogłosiła nowinę!

Gdy Lil Masti została mamą, jej życie wręcz stanęło na głowie. Nagle zaginął ślad po budzącej kontrowersje influencerce, a na jej miejscu pojawiła się dumna mama, która ochoczo pokazuje rodzinne kadry w sieci. Mała Aria zawróciła w głowie rodzicom, a jakiś czas temu Aniela zdradziła, że marzy jej się więcej dzieci i niewykluczone, że dziewczynka szybko doczeka się rodzeństwa.

Ja chcę mieć dużą rodzinę, natomiast po cięciu cesarskim trzeba odczekać minimum 9. miesięcy od porodu, żeby starać się o kolejne dziecko. Te 9. miesięcy mija w maju, więc... Nie wiem, czy już zaczniemy się starać, na pewno chcemy mieć dużo dzieci, dużą rodzinę

Choć nie jest pewne, czy Aria rzeczywiście niebawem zostanie starszą siostrą, nie ulega wątpliwości, że rodzina Lil Masti lada moment się powiększy! Już jakiś czas temu influencerka dumnie obwieściła, że jej siostra Ada, z którą niegdyś prowadziła kanał na YouTube, spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

Instagram @lilmasti

Poród zbliża się wielkimi krokami, ale zanim do niego dojdzie, przyszła mama zdradziła, jakiej płci będzie maleństwo. Zrobiła to w wyjątkowy sposób, krojąc biały tort, którego środek odpowiadał kolorystycznie danej płci. Okazało się więc, że na świat przyjdzie chłopiec! Nie tylko Ada nie posiada się ze szczęścia, ale i jej siostra, która udostępniła wzruszający filmik na swoim InstaStory. Poruszona Lil Masti dała wyraźnie do zrozumienia, że już nie może doczekać się narodzin brata ciotecznego Arii.

Gender reveal mojej siostry. Czekamy na ciebie Aniołku

Również i my nie możemy doczekać się, aż Ada podzieli się pierwszym zdjęciem synka.

Siostra Lil Masti spodziewa się chłopczyka Instagram@lilmasti