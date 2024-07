Fani Anny Lewandowskiej przecierają oczy ze zdumienia. Trenerka udostępniła serię zdjęć z Paryża, które wywołały niemałą dyskusję w sieci! O co poszło?

Bym się wystraszyła w nocy - pisze fanka.

Anna Lewandowska pokazała ujęcia z Paryża i się zaczęło

Anna Lewandowska przyzwyczaiła już swoich wielbicieli do tego, że jest aktywna w mediach społecznościowych także wtedy, gdy wzywają ją zawodowe obowiązki. Tym razem żona piłkarza reprezentacji Polski wybrała się do Paryża i nie oszczędziła fanom serii kadrów ze światowej stolicy mody. Niestety, nie wszystkie ujęcia przypadły do gustu internautom!

Anna Lewandowska postanowiła pochwalić się efektami sesji zdjęciowej w iście francuskim stylu. Trenerka zapozowała na ulicach francuskiej stolicy w okularach przeciwsłonecznych i marynarce oversize, która swoim krojem podkreśliła jej ramiona.

Nawet w deszczowy dzień, to miasto ma swój niesamowity urok. Jeśli mieliście kiedyś okazję odwiedzić Paryż, dajcie znać co zrobiło tu na Was największe wrażenie - pisze Lewandowska.

Spora część internautów uznała stylizację Lewandowskiej za przesadzoną i nie omieszkała dać znać o tym w komentarzach.

Zdjęcie numer 2 takie creepy

Trzeba uważać, żeby kogoś ramionkiem nie potrącić

Drugie zdjęcie fatalne, jak kruk, wrona? Nie wiem...

Instagram @annalewandowska

Na szczęście znalazły się także osoby, które zachwycił paryski szyk Anny Lewandowskiej:

Nasza Ania w Paryżu - zupełnie jak modelka na wybiegu. Po prostu klasa

Pani Aniu, jest Pani przepiękna

Lubię ten tydzień modowy w wydaniu Ani Lewandowskiej

A Wy, co sądzicie o paryskim looku trenerki?

