Ania Lewandowska chętnie przemyca w sieci bardziej prywatne kadry, co cieszy jej fanów. Ponieważ jednak trenerka bardzo dba o swój wizerunek i unika kontrowersji, dokładnie selekcjonuje wszystko, co zamierza udostępnić w sieci. Tym razem pokazała, jak ona i Robert spędzają wolne wieczory!

Zarówno Robert, jak i Ania , doskonale są znani ze swojego bardzo aktywnego i zdrowego trybu życia. Małżonkowie przez cały czas dbają o swoją formę, a ukochana piłkarza kładzie ogromny nacisk na to, by wszystkie spożywane przez nich posiłki były zbilansowane i zdrowe. Takich też nawyków próbują nauczyć swoje córki.

Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin, dyskutując o tym. Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok

- wyznała swego czasu.